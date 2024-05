(Di venerdì 17 maggio 2024) Porto Ercole (Grosseto), 17 maggio 2024 –ieri sera per un uomo di 80 anni in difficoltà in mare. In seguito a una chiamata della guardia costiera, i soccorritori del 118 sono intervenuti intorno alle 20:30 per soccorrere l’anziano che era stato recuperato eal porto di Cala Galera. Vista la gravità delle sue condizioni è stato però subito allertato l’elisoccorso Pegaso 2 che hal’anziano signore al policlinico Le Scotte di Siena.

Paura per un 80enne, trasportato con l’elicottero in ospedale - paura per un 80enne, trasportato con l’elicottero in ospedale - Porto Ercole (Grosseto), 17 maggio 2024 – paura ieri sera per un uomo di 80 anni in difficoltà in mare. In seguito a una chiamata della guardia costiera, i soccorritori del 118 sono intervenuti ...

Incendio nell'ex canonica: anziana intossicata - Incendio nell'ex canonica: anziana intossicata - Ieri pomeriggio, un principio d'incendio ha colpito un'abitazione privata provocando attimi di paura tra i residenti ... Stando alle prime ricostruzioni, la signora 80enne stava cucinando quando è ...

I vicini protestano per il bombolone del Gpl, lui si sdraia per terra per non farli passare: botte e denunce a Frosinone - I vicini protestano per il bombolone del Gpl, lui si sdraia per terra per non farli passare: botte e denunce a Frosinone - Padre e figlio aggrediti dal confinante, tutta colpa di un bombolone per il Gpl che il vicino aveva installato in un’area comune. I fatti a Ripi (Frosinone). Padre e figlio, di 80 e ...