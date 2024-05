Scuola - l’Italia spende molto meno della media Ocse | la mia sfida per il governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Antonio Deiara Una delle più perfide menzogne sulla, utilizzata a piene mani dalla destra delle peggiori ministrePubblica Istruzione, Letizia Moratti e Mariastella Gelmini, è l’eccessivo pesospesa per lasul bilancio dello Stato. La “spesa”, o meglio gli “investimenti” per la formazione delle nuove generazioni, quindi per il futuro del, in realtà devono essere calcolati non come cifra assoluta ma in percentuale rispetto al Pil. Il confronto tra le percentuali di Pil destinate allada parte dei diversi Paesi europei ci permette di comprendere quanto un, al di là delle chiacchiere destituite di fondamento, voglia curare concretamente l’istruzione di bambini, ragazzi e giovani. I dati veri, pubblicati dalla testata ...