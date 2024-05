Estorcevano soldi inviando false citazioni in giudizio per gravi reati | “Paga la multa per evitare il processo”

Estorcevano denaro per finti atti giudiziari, sgominata banda - Estorcevano denaro per finti atti giudiziari, sgominata banda - Inviavano mail citando finti atti giudiziari per reati gravissimi come la pedopornografia online, costringendo poi il malcapitato a pagare una "multa" per evitare la prosecuzione del procedimento.

Inchiesta Liguria, Toti: "Non ho commesso reati, dimostrerò la mia correttezza" - Inchiesta Liguria, Toti: "Non ho commesso reati, dimostrerò la mia correttezza" - Il governatore, insieme al suo legale, sta mettendo a punto la linea difensiva in vista dell'interrogatorio davanti ai pm di Genova, atteso tra un paio di settimane ...