Rischia il parto nel traffico Soccorsa dalla vigilessa

(Di venerdì 17 maggio 2024) A volte, nella vita, dalle situazioni più difficili nascono i momenti più belli. È capitato ieri a Emanuela, 35 anni, a gravidanza inoltrata, che, durante l’imbottigliamento neldi via Cantore, dovuto alle chiusure d’emergenza per il rischio di esondazione del Lambro, ha iniziato il travaglio deldella secondogenita. Ad assisterla in questo momento cruciale è stata l’agente di polizia locale Monia Rango (nella foto), presente per smistare il. "La macchina con la donna, guidata dal marito, si stava dirigendo all’ospedale San Gerardo – racconta la– ma su via Cantore si era creato un ingorgo per via della chiusura di via Boccaccio. All’incrocio con via Annoni, il marito preoccupato è sceso chiedendo aiuto. La moglie aveva iniziato ad avere frequenti contrazioni, una al minuto. Ho ...