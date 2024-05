Isabella d’Este | è lei la vera Monna Lisa?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella storia dell’Arte, esistono diversi sorrisi universalmente conosciuti. Pensiamo all’ammiccante Marilyn Monroe nella serigrafia di Andy Warhol, o al ghigno soddisfatto di Cupido in Amor Vincit Omnia, capolavoro di Caravaggio; oppure, ancora, alla sensuale Maja Desnuda di Francisco Goya, provocante e smorfiosa. Tra tutti, però, ce n’è uno, impenetrabile ed enigmatico, che da secoli è oggetto di diatribe e contenziosi tra gli studiosi di tutto il mondo: quello della. Realizzata da Leonardo da Vinci tra il 1503 e il 1506, è una delle opere più famose ed apprezzate di sempre. Eternamente contesa tra il nostro Paese e il Louvre, che la ospita dal 1797, è divenuta unae propria meta di pellegrinaggio. Turisti provenienti da ogni parte del pianeta si accalcano ogni giorno per ammirarla e per tentare di decifrare la sua ...