Curerò tutte le ferite E insegnerò ai nipotini a occuparsi dell’orto

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Voglio promettere a mio marito cheledi mia figlia, sia quelle del corpo che quelle dell’anima. Ele sue rose e le altre piante del suo amato giardino". Così ha parlato dall’altare al termine del funerale di Fabio Limido la moglie Marta Criscuolo, che ha anche citato una poesia di Joseph Ratzinger e ha poi voluto esprimere altre promesse all’uomo che è stato al suo fianco per tanti anni. "Prometto che la sua società continuerà a prosperare e che aiuterò le nostre figlie, come avevamo deciso, a raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissate, nella famiglia e nel lavoro. E chead Aiace e ai nostria curare l’orto, per imparare il valore dell’attesa. Infine ti prometto fedeltà eterna". All’uscita da chiesa Criscuolo ha parlato con ...