Concerto del Teatro San Carlo sul Monte Echia

Il 26 gennaio 2025 in concerto nella tappa italiana del tour mondiale, biglietti in vendita a partire da giovedì 16 marzo Milano – Slimane arriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 26 gennaio 2025 al Teatro Leonardo di Milano . L’artista ...

Iglesias – Sta per terminare il conto alla rovescia per il primo dei tre straordinari appuntamenti della rassegna Concertistica “I Concerti di Primavera”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. La ...