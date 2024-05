Liceo Cairoli specialista in cinese Corsi e certificazioni con il Confucio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un polo didattico per lo studio della lingua e della cultura. È quello che prevede l’accordo siglato tra l’istituto vigevanese, guidato da Alberto Panzarasa, nel quale da quattro anni è attivo, nella sezione linguistica, il corso di, e il professor Fu Haifeng, direttore dell’istitutodell’università statale di Milano. "Con questo accordo – spiega il dirigente scolastico del– avremo collaborazione per offrire ai nostri studenti la possibilità della certificazione linguistica e avremo la possibilità di contare sulla presenza di esperti per teneredi approfondimento gratuiti sulla lingua, sulla grafia e sugli origami. Il nostro obiettivo – conclude Panzarasa – è quello di creare una sorta di ponte per un dialogo interculturale e di ...