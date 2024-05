Sollevamento pesi - aggiornato il ranking olimpico | Magistris scala due posizion - la Cina rinuncia a Li Dayin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Manca sempre meno al 24 maggio, data fatidica in cui l’International Weighlifting Federation renderà noto ildefinitivo, da cui si potranno desumere i qualificati ufficiali alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento la Federazione internazionale sta verificando le scremature dei vari Paesi che potrebbero permettere l’ingresso in top 10 disti al momento fuori dalle prime diecii. In tal senso l’osservata speciale sembra essere Lucrezia. L’atleta, facente parte della categoria -59 kg, dopo l’aggiornamento del 15 maggio ha guadagnato duei in classifica, salendo dal tredicesimo all’undicesima casella con il totale di 217 kg a causa dell’eliminazione dall’elenco di Taylor Nicole Wilkins (undicesima neldefinitivo di ...