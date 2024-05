Piove nelle aule E il Brembiolo crea allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)in alcunedella scuola elementare e materna San Biagio a Codogno: è l’effetto delle piogge torrenziali di questi giorni che hanno colpito anche la Bassa. Le lezioni però non sono state sospese né trasferite in altri spazi visto che, come ha ribadito ieri l’assessore alle manutenzioni Severino Giovannini (nella foto), le infiltrazioni hanno interessato le pareti e in un caso una plafoniera. "La colpa purtroppo è da attribuire alle grondaie che si riempiono di foglie e che quindi ostruiscono il passaggio dell’acqua – spiega l’esponente di giunta –. Ora faremo una pulizia approfondita per evitare nel prossimo futuro disagi come quelli attuali". Acqua anche nella parte degli uffici dell’asilo nido Collodi e, anche in questa circostanza, non vi sarebbero coinvolgimenti di spazi riservati ai piccoli utenti. Infiltrazioni d’acqua anche in diverse ...