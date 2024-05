Pallamano - Giara in casa Finali promozione al Pala Boschetto

(Di venerdì 17 maggio 2024) LaAssicurazioni Ferrara è pronta per la ‘final four’ per lain serie a bronze. C’è grande attesa per leregionali diserie B, che si terranno nel fine settimana al. Un programma che vedrà la prima semifinale sabato alle 16, con in campo i padroni diHCassicurazioni Ferrara (Ferrara United) contro la 1985Bologna. A seguire alle 18.30 sarà la volata della sfida tra Parmae US Carpine. Domenica 19 sarà la volta delleper il 3° e 4° posto (formazioni sconfitte alle semi) alle 16, mentre lassima si terrà alle 18.30. La squadra che vincerà accede alla serie A bonze. Un ...

