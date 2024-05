Vertenza Comune di Salerno | passi in avanti nel confronto tra sindacati e parte datoriale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro presso la Prefettura dialla presenza delle segreterie provinciali e delle Rsu di Cgil Fp, Uil fpl e Csa. Per lapubblica erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli, il comandante della Polizia Municipale, la segretaria generale, Ornella Menna, e la dirigente del settore Personale Le organizzazioni sindacali hanno esposto le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione, evidenziando l’assenza dell’organizzazione sindacale Cisl Fp al tavolo delle trattative. È stato contestato il verbale della riunione del 14 maggio scorso, riconosciuto non conforme ai reali avvenimenti dalla stessapubblica, e che verrà revisionato nel prossimo incontro. Il, durato oltre due ore, ha permesso di ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una data importante perché è una data fondativa per quello che sarà il futuro dell’Italia ed è una data da cui attingere i valori che oggi occorrono per combattere ingiustizie, guerre, per affermare e consolidare ...

Tempo di lettura: 2 minutiPer migliorare la qualità della raccolta differenziata nell’area cimiteriale da questa mattina è iniziata la rimozione dei vecchi bidoni carrellati e ne verranno posizionati di nuovi. Per evitare che vengano utilizzati in ...

