Monaco sul rientro di Sinner | Avvistato in qualche circolo a Torino Cahill non è tornato in visita…

(Di venerdì 17 maggio 2024) Consueto appuntamento giornaliero con Tennismania, la trasmissione di Dario Puppo sul canale Youtube di OA Sport nella versione dedicata agli Internazionali d’Italia. Siamo agli sgoccioli del torneo e il focus di buona parte di puntata è su Alexander Zverev, che con il suo accesso in semifinale diventa il favorito, o almeno il co-favorito, del 1000 italiano. Guidoesprime i miglioramenti del tedesco: “Il dritto e la seconda di servizio erano dei colpi che lo abbandonavano un po’, in questi fondamentali è migliorato. Sta giocando bene dalla scorsa estate, dal torneo di Amburgo. I problemi di dritto arrivano quando va verso la palla, è un colpo costruito ma soffre sicuramente meno e potrà portargli vincenti in futuro. Il servizio rimane straordinario. La sua grande qualità è la pazienza: lui sta molto bene nello scambio, non lo diresti da un ragazzone di quasi ...