Scandalo Dieselgate - Volkswagen fa un accordo con Altroconsumo | risarcimenti per 60mila italiani

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 09:02 Dopo quasi 10 anni si chiude senza giungere al ricorso in Cassazione una lunga battaglia legale iniziata nel 2015, quando emerse che i veicoli del gruppo automobilistico tedescoerano stati dotati di un software illegale per ingannare i test sulle emissioni ambientali. L’siglato trae L'articolo proviene da Il Difforme.

Dieselgate, accordo Volkswagen-Altroconsumo/ Fino a 1.100 euro di risarcimento per ogni proprietario - Dieselgate, accordo volkswagen-Altroconsumo/ Fino a 1.100 euro di risarcimento per ogni proprietario - Dieselgate, accordo volkswagen-Altroconsumo: i proprietari di auto del gruppo riceveranno fino a 1.100 euro. Ecco tutti i dettagli emersi in queste ore ...

Dieselgate, vincono gli automobilisti: Volkswagen risarcirà 60 mila clienti italiani - Dieselgate, vincono gli automobilisti: volkswagen risarcirà 60 mila clienti italiani - Si chiude la vicenda del Dieselgate, legata ai valori dei motori delle auto volkswagen vendute fino al 2015. L'azienda risarcirà oltre 60 mila clienti italiani.

Dieselgate-Volkswagen, si chiude la class-action: 1.100 euro ad automobilisti - Dieselgate-volkswagen, si chiude la class-action: 1.100 euro ad automobilisti - L’accordo prevede che le due parti, Volkwagen e Altroconsumo (autore della class-action) non presentino ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello ...