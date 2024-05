Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria andando verso le sempre più decisive elezioni europee del 9 giugno. A questo proposito un recenteo di Europe Elects effettuato in tutti i paesi dell'Unione racconta che il centrodestra avrebbe la maggioranza dei seggi (PPE 183, ECR 86, ID 84) rispetto al centrosinistra (S&D 140, Renew Europe 86, Verdi 48, Sinistra 44). L'ultimoo è: Supermedia Youtrend/Agi del 17 maggio FdI - 27,2% (= rispetto al 10 maggio) Pd - 20,6% (+0,2%) M5S - 15,8% (-0,1%) FI - 8,5% (-0,1%) Lega - 8,5% (+0,1%) Azione - 3,9% (+0,1%) IV + Europa - 4,7% (+0,1%) Quorum per Sky Tg24 del 14 maggio FdI - 26,8% ( rispetto al 6 maggio -0,5%) Pd - 20,7% (+0,2%) M5S - 16,1% ...

"Premierato una riforma sbagliata, alle europee poche vere sorprese". Intervista al prof D'Alimonte - Dal premierato alle europee, intervista al prof D'Alimonte: "Non ci sono le condizioni per una rivoluzione elettorale, non c'è una offerta politica nuova e attraente".

