Filippo Turetta - il vademecum del femminicida | ecco come l’assassino ha pianificato la morte di Giulia Cecchettin

dettagli agghiaccianti sul delitto Giulia Cecchettin sono emersi in queste ore che confermano la premeditazione dell’omicidio da parte di Filippo Turetta : aveva installato una app-spia sul cellulare della sua ex fidanzata, pianificando di ucciderla ...

