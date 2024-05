Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino , picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile ...

La Procura di Milano ha deciso di indagare Fedez per rissa , lesioni e percosse in concorso nell’ambito dell’inchiesta relativa all’aggressione nei confronti del personal trainer Cristiano Iovino avvenuta lo scorso 22 aprile a Milano . Di che tipo di ...

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal...

Fedez, il video della rissa con Iovino alla discoteca The Club di Milano: la foto del personal trainer con le ferite sul volto - fedez, il video della rissa con Iovino alla discoteca The Club di milano: la foto del personal trainer con le ferite sul volto - Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile all’interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a milano. fedez, t-shirt nera e braccia tatuate, sta gesticolando in maniera molto animata.

Fedez sbugiardato dalle telecamere interne alla discoteca, ecco cosa mostrano - fedez sbugiardato dalle telecamere interne alla discoteca, ecco cosa mostrano - Le telecamere di sicurezza della discoteca The Club hanno documentato l'alterco tra fedez e il personal trainer Cristiano Iovino, con indagini in corso per chiarire il ruolo di Ludovica Di Gresy nella ...

Le immagini delle telecamere della discoteca che riprendono Fedez e Iovino: ecco cosa si vede - Le immagini delle telecamere della discoteca che riprendono fedez e Iovino: ecco cosa si vede - Le registrazioni delle telecamere della discoteca The Club hanno ripreso lo scontro tra fedez e Cristiano Iovino ...