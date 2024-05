La scelta del bomber Sacchi - grave infortunio | | Inizierò ad allenare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’attaccante Lorenzo, classe 1990 che da anni delizia la platea dei tifosi con gol e belle prestazioni, intende iniziare la carriera di allenatore. "Visto l’ennesimo– fa sapere– il terzo in carriera e che mi costringerà ad un intervento per la ricostruzione del crociato ho deciso di iniziare ad. Ho iniziato in questi giorni il corso ad Ancona per conseguire il ‘patentino’ che mi consentirà didalla Seconda categoria all’Eccellenza". Un buon trascorso quello calcistico di Lorenzo(foto), con presenze con Real Altofoglia, Lunano, Fermignanese, Urbania (4 anni) e 21 reti in 30 gare nel 2018-19 con il Valfoglia. A proposito di allenatore a Pergola è stato confermato (per la quarta stagione) mister Massimiliano Guiducci.