Cinquanta anni di Parco del Ticino Incontri - dibattiti e documentari per celebrare un momento storico

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel 1974 ha visto la luce il primoRegionale d’Italia, ilLombardo della Valle del, istituito per tutelare il fiumee il suo territorio, fortemente voluto da una raccolta firme presentata a Regione Lombardia dai cittadini. Oggi ricorrono 50da questoe ilintende festeggiare la ricorrenza con un ricco programma di eventi e di prodotti editoriali che abbracceranno tutto l’arco dell’anno. Una festa lunga un anno per raccontare einsieme la strada sin qui percorsa e disegnare gli scenari futuri a favore della tutela della natura e dello sviluppo sostenibile del territorio del. Un territorio esteso su oltre 900 chilometri quadrati che comprende 47 ...

Milano, 14 marzo 2024 – È stato inaugurato questa mattina al centro Parco La Fagiana il percorso botanico inclusivo realizzato dal Parco del Ticino in collaborazione con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. Per l'inaugurazione è stata ...

Una giornata speciale. La Protezione civile apre le porte delle sedi - Una giornata speciale. La Protezione civile apre le porte delle sedi - Domenica, i distaccamenti di protezione civile del parco del ticino aprono le loro sedi a Magenta e altre località per mostrare le attività svolte.

