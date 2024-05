Sofia Stefani - com' è morta l' ex vigilessa | Colpo alla testa dalla pistola dell' ex collega Fermato per omicidio

Sofia Stefani , una ex vigilessa di 33 anni, è stata uccisa ieri pomeriggio da un colpo di pistola che l’ha colpita alla testa, in una stanza al piano terra della “Casa Gialla”, la sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della ...

Sofia Stefani, chi era la vigilessa uccisa dal suo ex comandante ad Anzola: erano amanti Lui è sposato, lei aveva un fidanzato - sofia stefani, chi era la vigilessa uccisa dal suo ex comandante ad Anzola: erano amanti Lui è sposato, lei aveva un fidanzato - «È stato un incidente, stavo pulendo la mia pistola ed è partito un colpo. Lei era seduta davanti a me e l’ho colpita al viso», ha detto Giampiero Gualandi, 63 ...