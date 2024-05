Effetto Vannacci Il sondaggio svela il testa a testa | cosa cambia nel centrodestra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le elezioni europee si avvicinano a grandi passi. E i sondaggisti fanno a gara a darci le ultime rilevazioni per comprendere in che direzione va l'opinione pubblica. Tendenzialmente c'è una sostanziale stabilità ma nella Lega ha recuperato qualche posizione nei confronti di Forza Italia e adesso c'è un appassionante. Vediamo con Lorenzo Pregliasco quali sono gli elementi che hanno consentito il recupero. "Gli ultimi dati ci raccontano una sostanziale stabilità, con Fratelli d'Italia poco sopra al 27%. - spiega Pregliasco - C'è un Pd al 20,6%, un po' sopra al dato delle politiche. Si è accorciata la distanza tra i due partiti. Il M5S è al 15,8% e anche qui siamo sostanzialmente in linea con le politiche. Poi c'è una parità totale all'8,5% tra Forza Italia e ...