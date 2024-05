Putin | russi e cinesi saranno fratelli per sempre

Cammina svelto, per rimanere mezzo passo avanti al suo ospite e ricordare chi è che davvero guiderà “l’ordine multipolare” voluto da entrambi: Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin al suo arrivo a Pechino in una cerimonia di benvenuto in pompa magna ...

Un’arma nucleare inviata nello spazio in grado di distruggere i satelliti in orbita e provocare il caos nel sistema di comunicazione civile e militare mondiale. È lo scenario tracciato dai servizi segreti statunitensi e riportato dal Wall Street ...

Tanta, ma tanta propaganda. Era inevitabile: la 42esima visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino per incontrare Xi Jinping è una pomposa passerella. In cui Cina e Russia rilanciano la loro alleanza strategica, in senso anti-americano, che però ...

Drone ucraino su auto a Belgorod: morti donna e figlio - Drone ucraino su auto a Belgorod: morti donna e figlio - Roma, 17 maggio 2024 – Mentre prosegue la visita di putin in Cina da Xi, continua la guerra sul campo. Una donna e il figlio di quattro anni sono morti a seguito di un attacco con drone su un'auto nel ...

Cosmos-2553 lanciato dalla Russia nello spazio, l’arma nucleare anti satellite di Putin - Cosmos-2553 lanciato dalla russia nello spazio, l’arma nucleare anti satellite di putin - In seguito alle notizie sulla presunta arma in orbita, il presidente russo Vladimir putin ha negato qualsiasi obiettivo simile, affermando che la russia è sempre stata e rimane “categoricamente ...

Putin-Xi, Steinmann su La7: "La Russia dice al mondo che non è isolata" - putin-Xi, Steinmann su La7: "La russia dice al mondo che non è isolata" - "Per i russi è fondamentale lanciare un messaggio al mondo ovvero ' noi non siamo soli, la russia non è sola, nonostante l'invasione dell'Ucraina'. La russia non è isolata, ma è isolata soltanto ...