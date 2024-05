Traffico Roma del 17-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità anche per lavoricongestionato sulla Tangenziale Est code tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria sia verso San Giovanni sia in direzione stadio La polizia locale segnala un incidente su via dei Prati Fiscali code nei pressi di via Val d’ala proseguono i lavori di potatura su viale del Policlinico chiuso per la durata degli interventi nell’intero tratto deviazioni per i bus della linea 649 prestare attenzione alla segnaletica proseguiranno per tutto il mese e gli interventi sui binari di Piazza Ungheria chiusa la corsia tranviaria da Viale Rossini a viale Liegi altre modifiche anche su viale Gioacchino Rossini via d’Arezzo Viale Parioli e vialenia inevitabili le deviazioni per diverse linee di superficie trasporti anche oggi per ...