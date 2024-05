Ex vigilessa uccisa a Anzola Bologna - fermato per omicidio volontario il collega Giampiero Gualandi

(Di venerdì 17 maggio 2024). I carabinieri di, coordinati dalla Procura con il pm Stefano Dambruoso, hanno sottoposto a fermo per, 63 anni, per la morte di Sofia Stefani, 33enne ed exieri con un colpo di pistola alla testa al comando diEmilia, in provincia di. Il colpo è partito dall’arma di ordinanza di, 63 anni. L’uomo, durante l’interrogatorio nella tarda serata di ieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini proseguono per capire cosa sia successo al piano terra della ‘Casa Gialla’, la sede del comando della polizia locale del comune della pianura bolognese, ...

Sofia Stefani, com'è morta l'ex vigilessa: «Colpo alla testa dalla pistola dell'ex collega». Fermato per omicidio - Sofia Stefani, com'è morta l'ex vigilessa: «Colpo alla testa dalla pistola dell'ex collega». Fermato per omicidio - Terribile caso di cronaca ieri nel bolognese. Una ex vigilessa di 33 anni, Sofia Stefani, è stata uccisa da un colpo alla testa in una stanza al piano terra della "Casa Gialla", ...

Ex vigilessa uccisa ad Anzola dell'Emilia (Bologna), il ritratto della 33enne: la passione per la divisa e il volontariato - Ex vigilessa uccisa ad Anzola dell'Emilia (Bologna), il ritratto della 33enne: la passione per la divisa e il volontariato - Il sogno coronato di entrare nella polizia locale e l'attivismo politico, lo sport e la vita spesa per il sociale ...