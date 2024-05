Ex vigilessa uccisa - fermato il collega

(Di venerdì 17 maggio 2024) 9.10 I carabinieri di Bologna hanno sottoposto a fermo Giampiero Gualandi, 63 anni, per l'omicidio di Sofia Stefani, exrimastada un colpo di pistola alla testa esploso dall'arma di Gualandi, ex comandante dei vigili. La vittima aveva 33 anni. Il fatto è avvenuto nella sede dei vigili di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. In passato i due avrebbero avuto una relazione. Nell'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inizialmente aveva parlato di colpo partito accidentalmente.

