Leclerc chiama Newey | Sarebbe il top Il progettista annuncia | resto in Formula 1

(Di venerdì 17 maggio 2024) Imola, ci siamo. Scusate il ritardo: la tragedia dell’alluvione non può essere dimenticata, però il ritorno della F1 sulla pista dedicata a Enzo e Dino Ferrari è anche il segnale di una ripartenza. Letterale e metaforica. Imola, ci siamo. La Rossa non vince qui dal 2006, una impresa firmata Schumi. Fatalmente il pensiero del popolo evoca Carletto, l’amatissimo. Ma prima, accidenti!, tocca parlare di Leonardo Da Vinci, al secolo Adrian. "Tornerò". Giusto ieri, l’ormai exRed Bull ha sparso indizi sul suo futuro. "Non lo credevo possibile, ma accadrà: resterò inUno, con un altro team". Ipse dixit. Serve altro? Carletto. E quindi, inevitabilmente,si è avvicinato al Gp dell’Emilia Romagna parlando del Genio nel mirino di John Elkann. Ha detto Carletto: ...

Ferrari all'assalto sulla pista di casa: ad Imola tanti aggiornamenti per vincere - Ferrari all'assalto sulla pista di casa: ad imola tanti aggiornamenti per vincere - Accucciati e coperti, ma con i fucili caricati a pallettoni. Da Maranello le truppe ferrariste hanno dovuto fare appena manovra per parcheggiare sulle sponde del Santerno dove oggi si disputeranno le.

F1, scatta il weekend di Imola. La Ferrari scende in pista con il primo pacchetto di aggiornamenti - F1, scatta il weekend di imola. La Ferrari scende in pista con il primo pacchetto di aggiornamenti - siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario su un fine settimana che racchiude in sé enormi significati. Stiamo parlando del weekend del ...

Imola è il posto giusto per l’assalto della nuova Ferrari - imola è il posto giusto per l’assalto della nuova Ferrari - La Formula 1 torna in Romagna. A un anno dalla tragica alluvione che causò l’annullamento dell’edizione 2023, imola ospita nuovamente il Circus per ...