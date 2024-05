Blacks - stagione chiusa con tanti rimpianti | Abbiamo avuto approccio troppo soft

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una delle stagioni più indecifrabili nella storia dei Raggisolaris si è conclusa a Livorno nella quinta gara di una serie playoff equilibratissima, ma iin casa faentina restano molti. Non tanto per l’esito della decisiva quinta partita della serie playoff, vinta con merito dalla Libertas che è sempre stata davanti, ma per non aver mai messo in campo con continuità durante l’anno tutte le qualità di un roster che quando si è acceso ha fatto vedere di poter valere i primi posti come si pensava in estate. Gli alti e bassi non hanno permesso aidi andare oltre il settimo posto in campionato e quel piazzamento ha portato ad uno scontro con la Libertas Livorno che è stata una sorta di finale anticipata invece di un playoff con un avvio più morbido. "Il nostro roster vale più del settimo posto e il demerito è non essere riusciti a ...