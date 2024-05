Athletic Bilbao-Siviglia domenica 19 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici I Leones salutano San Mamès

Liga, i pronostici sulle partite di mercoledì 15 maggio - Liga, i pronostici sulle partite di mercoledì 15 maggio - Liga, in questo turno infrasettimanale potrebbe concludersi la corsa al quarto posto. Possibili verdetti anche nella lotta salvezza.

Quale futuro per Berenguer Potrebbe restare nella Liga - Quale futuro per Berenguer Potrebbe restare nella Liga - Alex Berenguer è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con l'athletic Bilbao.e si starebbe guardando attorno per una nuova avventura, avendo anche ricevuto due offerte importanti ...

Liga: Poker del Real Madrid al Granada, Sevilla ko a Villarreal - Liga: Poker del Real Madrid al Granada, Sevilla ko a Villarreal - Continua l’impressionante serie di sconfitte del Las Palmas, ormai giunta all’ottava partita di seguito senza conoscere un sorriso. Questa volta il giustiziere della formazione canaria è stato il Mall ...