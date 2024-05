Cristina Palandri porta il tema della Pace a Fiesole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pistoia, 17 maggio 2024 – Un po’ di Pistoia sulle colline attorno a Firenze. Grazie a un’artista di fama internazionale quale, Pistoia torna a far parlare di sé in Toscana e in particolare nel capoluogo fiorentino. La nuova mostra personale di, infatti, è stata inaugurata con successo nella Sala del Basolato, in piazza Mino da. È intitolata Super Partes ed è curata da Filippo Lotti, con i testi di Siliano Simoncini ed Elisabetta Leporelli. Le opere saranno esposte fino a martedì 28 maggio; sarà possibile vederle su appuntamento, chiamando il numero 349 3740695. Nei giorni di oggi venerdì 17, domani sabato 18, dopodomani domenica 19, sabato 25 e domenica 26 maggio la mostra sarà aperta al pubblico, alla presenza dell’artista (dalle 16.30 alle 19.30). La ...