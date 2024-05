Inchiesta Liguria - Toti | Non ho commesso reati Interrogatorio tra due settimane

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 17 maggio 2024) Giovanni, il governatore dellaai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, ha parlato, ieri, per la prima volta, attraverso il suo legale e ha assicurato: "Non hoalcun reato. Ora penso ad arrivare all'- che si terrà non prima di due, ndr - preparato per dimostrare la correttezza del mio operato".avrebbe preferito tempi più rapidi per il faccia a faccia con i magistrati, ma "aspetta". Ha invece già parlato al Gip l'imprenditore Aldo Spinelli: "Il governatore si è mosso, ma non ha fatto nulla".