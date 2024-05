Lies of P - l’uscita del DLC programmata entro fine 2024

Reduce da un pareggio contro il Modena che li ha avvicinati di più se possibile alla zona playout, i galletti del Bari aprono il trentaduesimo turno di Serie B ospitando in casa la Cremonese di Stroppa . La zona playoff è ormai un miraggio per i ...

Lies of P: il DLC della storia uscirà nella seconda metà del 2024, dice Neowiz - lies of P: il DLC della storia uscirà nella seconda metà del 2024, dice Neowiz - Neowiz, lo studio sudcoreano noto per aver pubblicato lies of P, annuncia ufficiosamente che il DLC della storia rivelato lo scorso novembre uscirà nella seconda metà del 2024. Finora gli sviluppatori ...

