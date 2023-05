Silvio Berlusconi | È stata dura | ma sto meglio Rinnovo Forza Italia | Renzi | se vuole | venga con noi

... anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera del governo guidato da. Stando a quanto emerso dai dati diffusi dal dipartimento della Funzione pubblica ...Il favoreggiatore della mafia stragista, Salvatore Baiardo, ha parlato della foto che ritrae, il boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino anche con Report, in onda su Rai 3 e su Raiplay.it, confermando di fatto ciò che aveva detto a Massimo ..."Sto meglio. È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso.dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni Sponsored By Mi sono affidato all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici". Così il leader di Forza Italia...

Silvio Berlusconi dopo il ritorno a casa: Mai smesso di lavorare, ora rinnoverò Forza Italia Fanpage.it

Durante il ricovero durato 45 giorni (in cui si è temuto per la sua vita), il leader di Forza Italia è rimasto sempre fiducioso: «Mi sono affidato al Cielo e ai medici» ...Dopo la lunga degenza al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi torna a parlare e, al Corriere della Sera, annuncia un rinnovamento del partito. Con il Partito Democratico sempre più spostato a ...