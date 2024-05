Da Venerdì 10 maggio è possibile presentare Domanda per le graduatorie ATA 24 mesi , valide per l'anno scolastico 2024/2025. Le domande possono essere inoltrate online fino al 30 maggio . L'articolo Domanda ATA 24 mesi , al via le istanze , ma non ...

Al via le domande per le graduatorie ATA 24 mesi , valide per l’anno scolastico 2024/2025. Le istanze possono essere inoltrate online fino al 30 maggio . L'articolo Domanda ATA 24 mesi , al via le istanze , le risposte alle vostre domande. QUESTION ...

Le stanze dell’opera: i primi tre mesi del progetto dedicato alla lirica tra masterclass sold out, borse di studio e nuovi ingaggi per gli alunni - Le stanze dell’opera: i primi tre mesi del progetto dedicato alla lirica tra masterclass sold out, borse di studio e nuovi ingaggi per gli alunni - Prossimi appuntamenti: dal 28 al 30 maggio la masterlass col manager per artisti Maurizio Scardovi, dal 4 all’8 giugno quella di perfezionamento con la mezzosoprano Vasselina Kasarova e in autunno il ...

Cinque stanze, in streaming su MYmovies un film per entrare nei meandri della vita di coppia - Cinque stanze, in streaming su MYmovies un film per entrare nei meandri della vita di coppia - È arrivato su MYmovies ONE - in prima visione streaming - Cinque stanze, film di Bruno Bigoni che si interroga sui limiti di un amore, l'esaurirsi del tempo a disposizione, la fine. Protagonista è K, ...

Dalla stanza nel bosco alla lotta ai rifiuti, tre anni di presidenza Turri al Parco Alto Milanese - Dalla stanza nel bosco alla lotta ai rifiuti, tre anni di presidenza Turri al Parco Alto Milanese - Lunedì 20 maggio ci sarà l'assemblea consuntiva di fine mandato. Come da regolamento la presidenza ora spetta al Comune di Castellanza attualmente rappresentato dal consigliere Flavio Castiglioni ...