Procuratore Cpi chiede mandato d' arresto per Netanyahu e Hamas

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilcapo della Corte penale internazionale Karim Khan ha chiesto alla Camera preliminare del tribunale di emettere mandati dicontro il premier israeliano Benyamine il suo ministro della Difesa Yoav Gallant per "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" nella Striscia di Gaza dall'8 ottobre 2023. Khan ha richiesto anche l'dei leader diYahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh e Diab Ibrahim Al Masri per "crimini di guerra e contro l'umanità" commessi in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco ai kibbutz israeliani.

