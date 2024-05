“Uccido te e il bimbo che porti in grembo” | minaccia di morte l’ex compagna incinta - arrestato

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un uomo di 44 anni è statoperché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex: avrebbe tentato di sfondarle la porta di casa. Non solo: avrebbeto di uccidere lei e il figlio che porta in grembo.

Maltratta e perseguita la compagna che lo aveva lasciato: arrestato 28enne. Dal 2017 e fino al 2020 e anche durante la gravidanza, per cause economiche, il condannato si sarebbe reso responsabile di gravi condotte maltrattanti nei confronti della ...

Selvaggia Roma incinta: quanti figli ha l’influencer Gender reveal party per il bebè in arrivo - Selvaggia Roma incinta: quanti figli ha l’influencer Gender reveal party per il bebè in arrivo - Selvaggia Roma ha rivelato il sesso del bambino in arrivo con il compagno Luca Teti. Dopo aver annunciato la gravidanza meno di un mese fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha organizzato una ...

Minaccia di morte la compagna incinta, arrestato 44enne a Lacchiarella: l'aggressione davanti alla figlia minorenne - Minaccia di morte la compagna incinta, arrestato 44enne a Lacchiarella: l'aggressione davanti alla figlia minorenne - L'uomo aveva già maltrattato la donna in passato, lei però non lo aveva mai denunciato fino ad ora. Violenze precedenti anche in un'altra relazione ...

