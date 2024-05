Urso incontra Tavares | Necessario aumentare la produzione di auto in Italia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in collegamento video al Giorno della Verità: «Noi siamo aperti a favorire chi vuole investire nel nostro Paese per produrre in Italia utilizzando componenti italiane, non chi vuole ...

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in collegamento video al Giorno della Verità: «Noi siamo aperti a favorire chi vuole investire nel nostro Paese per produrre in Italia utilizzando componenti italiane, non chi vuole ...

Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso partiamo dai due temi più caldi del momento: Stellantis e Ilva. Sul primo dossier, quello strategico per la nostra manifattura, siamo...

‘Leader del Made in Italy’, al Mimit il premio per gli imprenditori - ‘Leader del Made in Italy’, al Mimit il premio per gli imprenditori - M.Ro Italian Delegation Made in Italy, in collaborazione con Fortune Italia e con il patrocinio di Mimit e Maeci presentano il premio ...

134 Fiat Topolino, prodotte in Marocco e vendute come ‘Made in Italy’, sequestrate dalla Finanza. - 134 Fiat Topolino, prodotte in Marocco e vendute come ‘Made in Italy’, sequestrate dalla Finanza. - Settimana scorsa, al porto di Livorno, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 134 automobili Fiat Topolino, la ...

Urso: «Stabilimenti Stellantis aumentino produzione con nuovi modelli elettrici e ibridi se vogliono sopravvivevre» - urso: «Stabilimenti Stellantis aumentino produzione con nuovi modelli elettrici e ibridi se vogliono sopravvivevre» - «Gli stabilimenti di Stellantis si reggono solo se aumentano i livelli produttivi, con nuovi modelli elettrici ma anche ibridi. Ci aspettiamo che avvenga a Mirafiori, per raggiungere la ...