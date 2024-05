Israele-Iran - occorre che tutto cambi perché tutto resti com’è Scrive il gen Del Casale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 20 maggio 2024) È di queste ore la notizia dell’incidente di elicottero, che ha visto tra le vittime il presidenteiano Ebrahim Raisi, dovuto – sembra – ad avverse condizioni metereologiche sulla rotta. Un evento drammatico che non intaccherà tuttavia gli equilibri politici interni alla leadershipiana. Ma sarà il mese di aprile 2024 a essere ricordato come uno dei passaggi più delicati della crisi mediorientale. Quando nella notte del 13 qualcosa come 85 tonnellate di esplosivo, tra droni, missili balistici e da crociera, vennero lanciati verso il territorio israeliano, non solo si percepiva la palpabile angoscia di trovarsi nel pieno di un’escalation del conflitto israelo-palestinese, ma anche la consapevolezza che era stata attraversata per la prima volta quella “linea rossa” che segna il limite da non oltrepassare nel confronto tra...