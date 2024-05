Come fare per smaltire vecchi elettrodomestici - la guida

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lavatrici, frigoriferi, televisori, aspirapolveri e altririentrano nei cosiddetti Raee, ossia rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e devono essere smaltiti nella giusta maniera, dal momento che alcuni componenti sono potenzialmente nocivi per l'ambiente. Economia Questi rifiuti devono essere portati in specifici impianti di trattamento e non devono mai finire nella raccolta indifferenziata o, peggio, essere abbandonati. Lo smaltimento corretto permette di recuperare importanti materie prime riutilizzabili nei processi produttivi e di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche. Inoltre, contribuisce a contrastare efficacemente i traffici illegali della spazzatura. Anche se negli ultimi anni sono aumentate informazione e sensibilizzazione su questi temi, sono ancora tanti i consumatori che non mettono in pratica ...

Con l’arrivo della bella stagione la casa torna a splendere, letteralmente. Complice il bel tempo , arriva il momento delle famose pulizie di primavera per eliminare il grigiore dell’inverno. Ogni giorno una stanza, per organizzarsi meglio, compresi ...

Intervista a Felix Heck, guru del design del colosso coreano, per capire come saranno i nuovi prodotti, grazie a una filosofia basata su concetti come essenzialità, innovazione e armonia

Dal Sasso, i prodotti in plastica che durano nel tempo sono sostenibili - Dal Sasso, i prodotti in plastica che durano nel tempo sono sostenibili - Occorre quindi fare una grande differenza fra la plastica mo-nouso di cui si parla sempre e la plastica utilizzata per prodotti che durano anni come, per esempio, auto-mobili ed elettrodomestici di ...

I padovani hanno speso un miliardo e mezzo di euro in beni durevoli nel 2023: l'analisi - I padovani hanno speso un miliardo e mezzo di euro in beni durevoli nel 2023: l'analisi - Si parla mediamente di 3.385 euro per famiglia: la crescita rispetto al 2022 è del +11,6%, che è l'aumento percentuale maggiore fra tutte le province venete ...

Fonte foto: Adobe Stock - Fonte foto: Adobe Stock - Consumo forno elettrico: scopri le info sui consumi di questo elettrodomestico che è presente nelle nostre cucine e viene utilizzato molto spesso.