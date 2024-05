Traffico Roma del 20-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

chiusa via di Torpignattara per lavori tra via Francesco Baracca e via Casilina temporaneamente chiusa via Camesena per lavori all'altezza di via Tiburtina rallentamenti e code in Corso di Francia per un incidente all'altezza di via Cassia nuova un altro incidente rallenta ilin via di Boccea in prossimità di via Federico Galeotti