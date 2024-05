Volley | A1 donne Quarta stagione con Scandicci per Antropova

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'opposta italo-russa è attualmente impegnata con la Nazionale di Velasco in VNL- La Savino Del Beneha annunciato la conferma per la prossimadi Ekaterina. La 21enne opposta italo-russa, attualmente impegnata nelle gare diNations League con la Naziona

Il libero marinese ha giocato 31 partite di campionato, esordendo in Champions FIRENZE - La Savino Del Bene Volley ha comunicato ufficialmente che nella prossima stagione Martina Armini non farà parte del roster della prima squadra: la giocatrice ...

Velasco, è il momento di allenare Paola Egonu. Ecco chi ha tagliato il ct nella nuova Italia - Velasco, è il momento di allenare Paola Egonu. Ecco chi ha tagliato il ct nella nuova Italia - Dopo il trionfo in Turchia la nazionale ritrova le giocatrici assenti nella prima fase, ci sono anche Sylla e Orro, Pietrini in dubbio dopo gli infortuni. La ...

Van Avermaet, una stella del Belgio per la Uyba - Van Avermaet, una stella del Belgio per la Uyba - La Volley Bergamo 1991 punta alla ricostruzione con le nuove atlete Adriano e Farina. La Uyba di coach Caprara ingaggia la centrale belga Van Avermaet per una stagione di conferme e soddisfazioni.