Ladri a casa di Matteo Salvini | hanno provato ad aprire la cassaforte

(Di lunedì 20 maggio 2024)di. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio il vicepremier e ministro leghista ha subito un furto nella propria abitazione di Roma, che si trova nel quartiere Farnesina. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, ifatto irruzione nell’appartamento poco prima di mezzanotte, quando anon c’era nessuno, intrufolandosi nel giardino. A contattare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini, che, sentendo rumori sospetti,chiamato il 112. I, provvisti di fiamma ossidrica, avrebbero tentato diladi, ma non ci sarebbero riusciti. Non è dato sapere l’ammontare della ...

