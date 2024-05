The Substance è il film grazie al quale Cannes 2024 verrà ricordata

Un progetto grandioso, folle, alla Coppola. Anche Kevin Costner ha ruminato questo progetto per decenni; anche Kevin Costner ci ha messo soldi suoi, ipotecando le sue proprietà e i terreni che possiede a Santa Barbara, in California. "Non ...

Demi Moore torna sul red carpet di Cannes per "The Substance" - Demi Moore torna sul red carpet di cannes per "The Substance" - cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - Demi Moore torna sul red carpet di cannes 77 per il film della della regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat "The Substance", un'opera definita horror ...

Cannes: il dissidente Serebrennikov al festival, "la grande Russia Sciagura da fermare" - cannes: il dissidente Serebrennikov al festival, "la grande Russia Sciagura da fermare" - Nove minuti di applausi e una calorosa accoglienza ha accompagnato la prima di "Limonov" al festival di cannes. L'autore è Kirill Serebrennikov, dissidente russo cha ha duramente condannato ...

Anya Taylor Joy al cinema: il suo prossimo ruolo dopo Furiosa - Anya Taylor Joy al cinema: il suo prossimo ruolo dopo Furiosa - Ecco tutto quello che dovete sapere sul prossimo appuntamento al cinema con l'amatissima star Anya Taylor Joy.