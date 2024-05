Scienziati del suolo da tutto il mondo in visita ai vigneti de La Guardiense

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Società Internazionale di Scienza del(IUSS) compie cento anni (www.centennialiuss2024.org). Per celebrare l’evento,dailpercorreranno lo Stivale, in un viaggio dedicato ai suoli e ai paesaggi vitivinicoli dei grandi vini italiani. In Campania una delle due tappe prescelte è la Valle Telesina. Il gruppo divisiterà idella cooperativa “La”, alla scoperta dei segreti della Falanghina del Sannio, il vino bianco DOP campano più richiesto sui mercati nazionali ed esteri. Uno dei segreti del suo successo è sicuramente il. È per questo che da un trentennio gli agronomi e gli enologi della, insieme ai mille soci della cooperativa, ...

La Società Internazionale di Scienza del suolo (IUSS) compie cento anni (www.centennialiuss2024.org). Per celebrare l’evento, scienziati da tutto il mondo percorreranno lo Stivale, in un viaggio dedicato ai suoli e ai paesaggi vitivinicoli dei ...

COPA AMERICA - Il Brasile convoca in extremis anche Bremer e Ederson - COPA AMERICA - Il Brasile convoca in extremis anche Bremer e Ederson - Il ct della nazionale brasiliana Dorival Junior ha integrato, portandola da 23 a 26 giocatori, la lista dei convocati per la Coppa America, in programma negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio. Due dei t ...

In monopattino si schianta su un’auto, 16enne ferito in codice giallo in ospedale - In monopattino si schianta su un’auto, 16enne ferito in codice giallo in ospedale - È successo questa mattina nel centro storico di Lecce. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, il giovane procedeva contromano. Lo scontro con una Škoda all'incrocio con piazzetta Giorgio Bagli ...

Sull’aereo degli aiuti che sfamano la Striscia - Sull’aereo degli aiuti che sfamano la Striscia - Sul C-130 dell’Aeronautica giordana che paracaduta il cibo. Il paesaggio è oltre l’immaginabile, palazzi di quindici piani rasi al suolo. Un militare: «Aiuto ...