Case - edifici sostenibili ottengono affitti più alti del 7,7% e periodi di locazione più lunghi del 17%

(Di lunedì 20 maggio 2024) I dati saranno illustrati nel corso del Well Regional Summit a Milano: negli alberghi permanenza ospiti fino al +36 per cento

Quelle che erano Case popolari in stato di degrado , ora sono invece degli edifici belli e sicuri. Siamo alle porte di Villafranca dove si trovano due alloggi Erp, completamente riqualificati, per un importo di oltre un milione di euro, grazie ...

Azzerare le emissioni è un obiettivo che i singoli Stati stanno cercando di raggiungere non solo per quanto riguarda l’ambito della produzione, ma anche nel settore immobiliare. A tal proposito il Parlamento Europeo dopo un anno di trattative ha ...

Papà spara contro casa della fidanzatina della figlia 13enne per vendicare tradimento della minore - Papà spara contro casa della fidanzatina della figlia 13enne per vendicare tradimento della minore - L'uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bari, insieme a un trentenne presunto complice, con l'accusa di tentato omicidio aggravato e porto ...

In arrivo il decreto ‘Salva Casa’: ecco cosa si potrà sanare - In arrivo il decreto ‘Salva Casa’: ecco cosa si potrà sanare - Con il decreto 'salva casa' proposto da Matteo Salvini si potranno sanare le irregolarità interne delle abitazioni, come tramezzi in cartongesso e soppalchi ...

Tra nuovi incentivi e Superbonus | Case efficienti senza affossare i contribuenti - Tra nuovi incentivi e Superbonus | case efficienti senza affossare i contribuenti - Come disegnare gli incentivi pubblici per ristrutturare immobili in recepimento della direttiva "case Green" L'Ufficio parlamentare di bilancio ha un'idea di buonsenso: usare (...) ...