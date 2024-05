Fedez - lo stato di salute si sarebbe aggravato Salta partecipazione da Cattelan

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lodidisie la situazione che lo ha portato ad annullare laalla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandroin onda su Rai 2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.

