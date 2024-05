Roma, 20 maggio 2024 – Il primo vice presidente iraniano, Mohammad Mokhber , è stato indicato ufficialmente dalla Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, come il nuovo presidente ad interim, dopo l'annuncio della morte di Ebrahim Raisi in un incidente ...

Terapie avanzate: entro il 2030 fino a 60 nuovi farmaci, ma per assicurare equità e sostenibilità servono nuovi modelli di accesso - Le terapie avanzate sono il futuro della medicina. Da farmaci per una ristretta nicchia di pazienti, saranno presto standard di cura per un numero sempre maggiore di persone. Come preparare i

Il nuovo presidente Lai Ching-te s'impegna a difendere Taiwan - Il nuovo presidente di Taiwan, Lai Ching-te, si è insediato il 20 maggio promettendo di difendere la democrazia dalle minacce cinesi e invitando Pechino a mettere fine alle "intimidazioni politiche e

