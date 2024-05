Kilowatt festuval - dal 12 al 24 luglio a Sansepolcro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – Giunge alla ventiduesima edizione,Festival, la manifestazione ideata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci dell’Associazione CapoTrave/, che, quest’anno, si terrà dal 12 al 20, con una novità rispetto agli ultimi due anni: il ritorno aper tutta la durata della manifestazione. 85 gli eventi artistici in programma: 54 spettacoli e 66 repliche, tra teatro, danza, performance site-specific e digitali, di cui 16, tra anteprime, prime assolute e prime nazionali, 9 concerti e 10 dj-sets, 309 le artiste e gli artisti ospiti; 14 incontri pubblici, 4 laboratori e la Summer School sulle Digital Performing Arts. Sarà un festival ancora più diffuso rispetto alle passate edizioni, che coinvolgerà ben 15 luoghi della città. Centro nevralgico del festival, i Giardini di ...

