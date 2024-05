LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Piras in semifinale nei -66 kg!!

Leggi tutta la notizia su oasport

13.42 HANSOKU PER SAHA! Il finlandese si lancia sul tatami secondo l'arbitro e riceve la squalifica. MATTEOIN! 13.40 Si riparte!avanti di un waza-ari a poco più di 3 minuti dal termine. 13.39 Ancora fermo l'incontro. È terminata la review che ha confermato il waza-ari dima Saha è fuori dal tatami per ricevere assistenza. 13.38 In corso una review dell'arbitro. 13.38 WAZA-ARI! Grandissimo attacco dell'azzurro, che si porta in vantaggio dopo appena 45 secondi. 13.37 Iniziato l'incontro. 13.36 Salgono sul tatami 1 Matteoe Luukas Saha! 13.36 Golden score tra Yondonperenei e Takeoka. 13.34 Due shido per Batzaya, che ora è con le spalle al muro. 13.33 Secondo shido per Takeoka.