Ligue 1 - caos nella lotta contro l’omofobia La ministra per lo sport | Comportamento inammissibile

(Di lunedì 20 maggio 2024) I calciatori di tutte le squadre di1 hanno esposto sulle loro maglie un logo anti-omofobia durante i match di ieri dell’ultima giornata. Mohamed Camara e Mostafa Mohamed, rispettivamente di Monaco e Nantes, sono stati protagonisti di due spiacevoli episodi in merito.1, Camara copre il logo anti-omofobia, Mohamed si rifiuta di giocare Il centrocampista del Monaco ha giocato il matchil Nantes nascondendo con un cerotto adesivo il logo anti-omofobia e colorando il logo della1 con il pennarello nero. Mohamed, invece, si è rifiutato di scendere in campo per non partecipare alla campagna per la; già l’anno scorso si era rifiutato per lo stesso motivo ed era stato sanzionato dal club. La ...