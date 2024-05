(Di lunedì 20 maggio 2024) I sindacati dei tassisti confermano lodicon un'astensione dal servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma si terra' una manifestazione autorizzata in piazza San Silvestro, dalle 11 alle 17. 'E' fondamentale la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitu' degli algoritmi e delle multinazionali', spiegano Fast-Confsal, Satam, Tam, Usb-, Unica-Filt Cgil, Claai, Uri, Uti, Unimpresa, Orsa-, Ugl-, Feder-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani. Saranno assicurate le fasce di garanzia.

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà Domani , 10 maggio, lo sciopero generale dei lavoratori del settore idraulico-forestale in servizio presso le comunità montane, proclamato dai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Campania. I lavoratori terranno ...

Diversi studenti e studentesse di Unict si stanno mobilitando in questi giorni al Monastero dei Benedettini per manifestare solidarietà alla Palestina . domani mattina, 15 maggio , convocato uno sciopero dalle lezioni per studenti e docenti, sempre ...

Domani ci sarà lo sciopero nazionale dei taxi - domani ci sarà lo sciopero nazionale dei taxi - I sindacati dei tassisti confermano lo sciopero nazionale di domani con un'astensione dal servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma si terra' una manifestazione autorizzata in piazza San Silvestro, dalle 1 ...

Martedì taxi fermi in tutta Italia dalle 8 alle 22. Sciopero contro nuove licenze e la “schiavitù dagli algoritmi” - Martedì taxi fermi in tutta Italia dalle 8 alle 22. sciopero contro nuove licenze e la “schiavitù dagli algoritmi” - I sindacati dei tassisti hanno confermano lo sciopero nazionale di domani, martedì 21 maggio, con uno stop al servizio dalle ore 8 alle 22. A Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza San ...

Domani aerei e treni in sciopero a Parigi - domani aerei e treni in sciopero a Parigi - I sindacati chiedono una "gratificazione" economica per il personale impegnato durante il periodo dei Giochi Olimpici, oltre a nuove assunzioni e aumenti di stipendio.